Polizei Wuppertal

POL-W: W Junge Frau angefahren - Fahrer flüchtet - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 08.07.2026 kam es um 18:15 Uhr zu einer Unfallflucht in Elberfeld, zu der das Verkehrskommissariat Zeugen sucht. Ein bislang Unbekannter bog mit seinem Fahrzeug von der Straße Stockmannsmühle auf die Friedrich-Ebert-Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 18-Jährigen, die die Fahrbahn der Stockmannsmühle zu Fuß überquerte. Die junge Frau wurde dabei auf die Motorhaube des Fahrzeugs aufgeladen und leicht verletzt. Der Autofahrer entfernte sich in der Folge, ohne sich um die 18-Jährige zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um ein weißes Cabriolet, möglicherweise einen Mercedes-Benz handeln. Der Fahrer war 40 bis 50 Jahre alt und hatte eine Glatze. Er trug ein blau gestreiftes T-Shirt und eine Brille. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

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