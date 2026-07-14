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Polizei Wuppertal

POL-W: W Junge Frau angefahren - Fahrer flüchtet - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 08.07.2026 kam es um 18:15 Uhr zu einer Unfallflucht in Elberfeld,
zu der das Verkehrskommissariat Zeugen sucht.

Ein bislang Unbekannter bog mit seinem Fahrzeug von der Straße 
Stockmannsmühle auf die Friedrich-Ebert-Straße ab. Dabei kam es zum 
Zusammenstoß mit einer 18-Jährigen, die die Fahrbahn der 
Stockmannsmühle zu Fuß überquerte. Die junge Frau wurde dabei auf die
Motorhaube des Fahrzeugs aufgeladen und leicht verletzt.

Der Autofahrer entfernte sich in der Folge, ohne sich um die 
18-Jährige zu kümmern.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um ein weißes Cabriolet, 
möglicherweise einen Mercedes-Benz handeln. Der Fahrer war 40 bis 50 
Jahre alt und hatte eine Glatze. Er trug ein blau gestreiftes T-Shirt
und eine Brille.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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