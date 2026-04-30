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Polizei Wuppertal

POL-W: W Versuchter Trickbetrug - Flüchtiger Täter verletzt Zeugin

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (29.04.2026, 16:10 Uhr) kam es in einem 
Mehrfamilienhaus in der Linderhauser Straße zu einem versuchten 
Betrug.

Gegen 16:00 Uhr meldete sich ein vermeintlicher Sparkassen 
Mitarbeiter bei einer 86-Jährigen. Er gab an, dass ein Online-Händler
einen niedrigen vierstelligen Betrag von ihrem Konto abbuchen müsse. 
Im weiteren Verlauf teilte die Geschädigte dem Mann am Telefon die 
PIN ihrer Girokarte mit. Noch während des Telefonats erschien eine 
männliche Person an der Wohnanschrift der Frau. Als die Seniorin aus 
dem Fenster blickte, gab sich diese Person als Sparkassen Mitarbeiter
aus.

Zeitgleich erschien eine Nachbarin (25) der Geschädigten an der 
Wohnanschrift und ging mit dem vermeintlichen Mitarbeiter der 
Sparkasse ins Haus. Es kam ihr jedoch seltsam vor, dass der Mann die 
Wohnung der Frau betrat. Auf Bitten der Geschädigten folgte die 
Nachbarin und schloss die Tür.

Nachdem sich der unbekannte Täter circa eine Minute in der Wohnung 
aufhielt, wirkte er zunehmend nervöser. Plötzlich versuchte er 
fluchtartig die Wohnung zu verlassen. Dabei schubste er die 
25-Jährige zur Seite und es kam zu einem Gerangel, bei dem sich die 
Nachbarin leicht an der Hand verletzte. Anschließend flüchtete der 
Täter zu Fuß in Richtung Weiherstraße.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Er war circa 18 Jahre alt,180 cm groß, hatte eine schlanke Statur, 
schwarze mittellange Haare, einen leichten Bart an Oberlippe und Kinn
und er war mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen 
Oberteil bekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Täter 
machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

Weitere Informationen zu Trickbetrug und die Kampagne "Gut aufgelegt"
finden Sie auf unserer Homepage unter https://t1p.de/iwfxv.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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