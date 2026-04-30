Polizei Wuppertal

POL-W: W Versuchter Trickbetrug - Flüchtiger Täter verletzt Zeugin

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (29.04.2026, 16:10 Uhr) kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Linderhauser Straße zu einem versuchten Betrug. Gegen 16:00 Uhr meldete sich ein vermeintlicher Sparkassen Mitarbeiter bei einer 86-Jährigen. Er gab an, dass ein Online-Händler einen niedrigen vierstelligen Betrag von ihrem Konto abbuchen müsse. Im weiteren Verlauf teilte die Geschädigte dem Mann am Telefon die PIN ihrer Girokarte mit. Noch während des Telefonats erschien eine männliche Person an der Wohnanschrift der Frau. Als die Seniorin aus dem Fenster blickte, gab sich diese Person als Sparkassen Mitarbeiter aus. Zeitgleich erschien eine Nachbarin (25) der Geschädigten an der Wohnanschrift und ging mit dem vermeintlichen Mitarbeiter der Sparkasse ins Haus. Es kam ihr jedoch seltsam vor, dass der Mann die Wohnung der Frau betrat. Auf Bitten der Geschädigten folgte die Nachbarin und schloss die Tür. Nachdem sich der unbekannte Täter circa eine Minute in der Wohnung aufhielt, wirkte er zunehmend nervöser. Plötzlich versuchte er fluchtartig die Wohnung zu verlassen. Dabei schubste er die 25-Jährige zur Seite und es kam zu einem Gerangel, bei dem sich die Nachbarin leicht an der Hand verletzte. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Weiherstraße. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Er war circa 18 Jahre alt,180 cm groß, hatte eine schlanke Statur, schwarze mittellange Haare, einen leichten Bart an Oberlippe und Kinn und er war mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Oberteil bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Täter machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden. Weitere Informationen zu Trickbetrug und die Kampagne "Gut aufgelegt" finden Sie auf unserer Homepage unter https://t1p.de/iwfxv.

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