Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Übergriff an Ampel

Wuppertal (ots)

Vergangenen Freitag (24.04.2026, 16:30 Uhr) geriet eine 30-jährige Autofahrerin in eine Auseinandersetzung mit einer ihr unbekannten Frau, als sie an einer roten Ampel wartete. Die 30-Jährige fuhr mit ihrem Hyundai auf der Sonnborner Straße und beabsichtigte an der Einmündung zur Siegfriedstraße nach links in diese abzubiegen. Da sie sich auf dem falschen Fahrstreifen befand, setzte sie ihren Blinker und fädelte sich in den fließenden Verkehr ein. An der dortigen Ampel wartete sie auf grünes Licht, um in die Siegfriedstraße zu fahren. Währenddessen stieg eine unbekannte Frau aus einem weiter hinten stehenden Auto aus und ging zu dem Hyundai. Dort sprach sie die 30-Jährige an und machte sie auf ihr vermeintliches Fehlverhalten aufmerksam. Sie griff durch das geöffnete Fenster und kniff und schlug ihr folglich ins Gesicht. Anschließend ging die Täterin zu ihrem eigenen Fahrzeug zurück, stieg ein und setzte ihre Fahrt fort. Die unbekannte Autofahrerin ist circa 60 bis 70 Jahre alt, circa 1,70 m groß und hat eine stabile Statur. Sie hat kurzes graues bis blondes Haar. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Vorfall - insbesondere zu der Fahrerin - machen können, sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu melden.

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