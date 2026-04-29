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Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Übergriff an Ampel

Wuppertal (ots)

Vergangenen Freitag (24.04.2026, 16:30 Uhr) geriet eine 30-jährige 
Autofahrerin in eine Auseinandersetzung mit einer ihr unbekannten 
Frau, als sie an einer roten Ampel wartete. 

Die 30-Jährige fuhr mit ihrem Hyundai auf der Sonnborner Straße und 
beabsichtigte an der Einmündung zur Siegfriedstraße nach links in 
diese abzubiegen. Da sie sich auf dem falschen Fahrstreifen befand, 
setzte sie ihren Blinker und fädelte sich in den fließenden Verkehr 
ein. An der dortigen Ampel wartete sie auf grünes Licht, um in die 
Siegfriedstraße zu fahren. Währenddessen stieg eine unbekannte Frau 
aus einem weiter hinten stehenden Auto aus und ging zu dem Hyundai.
Dort sprach sie die 30-Jährige an und machte sie auf ihr 
vermeintliches Fehlverhalten aufmerksam. Sie griff durch das 
geöffnete Fenster und kniff und schlug ihr folglich ins Gesicht. 
Anschließend ging die Täterin zu ihrem eigenen Fahrzeug zurück, stieg
ein und setzte ihre Fahrt fort. 

Die unbekannte Autofahrerin ist circa 60 bis 70 Jahre alt, circa 1,70
m groß und hat eine stabile Statur. Sie hat kurzes graues bis blondes
Haar. 

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet 
Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Vorfall - insbesondere zu
der Fahrerin - machen können, sich bei der Polizei unter 0202 284 0 
zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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