Polizei Wuppertal

POL-W: W - Informationsveranstaltung "Gut aufgelegt"

Wuppertal (ots)

Im Rahmen der bestehenden Kooperation zwischen der Polizei Wuppertal, der Allianz für Sicherheit im Bergischen Land Bürger und Polizei e.V. und der Stadtsparkasse Wuppertal, findet eine Infoveranstaltung "Gut aufgelegt" statt. Neben den Gefahren und Fallstricken rund um das Thema Telefonbetrug, werden Mitarbeiter der Kriminalprävention der Polizei Wuppertal - unterstützt durch ehrenamtliche Seniorensicherheitsberater - auch zum Thema Anlagebetrug informieren. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 30.04.2026, ab 09:00 Uhr, in der Filiale der Sparkasse Wuppertal Cronenberg, Rathausstraße 15, statt. Weitere Informationen zur Kampagne "Gut aufgelegt" finden Sie auf unserer Homepage unter https://t1p.de/iwfxv sowie in der Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6160358 .

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