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Polizei Wuppertal

POL-W: W - Informationsveranstaltung "Gut aufgelegt"

Wuppertal (ots)

Im Rahmen der bestehenden Kooperation zwischen der Polizei Wuppertal,
der Allianz für Sicherheit im Bergischen Land Bürger und Polizei e.V.
und der Stadtsparkasse Wuppertal, findet eine Infoveranstaltung "Gut 
aufgelegt" statt. 

Neben den Gefahren und Fallstricken rund um das Thema Telefonbetrug, 
werden Mitarbeiter der Kriminalprävention der Polizei Wuppertal - 
unterstützt durch ehrenamtliche Seniorensicherheitsberater - auch zum
Thema Anlagebetrug informieren. 

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 30.04.2026, ab 09:00 Uhr,
in der Filiale der Sparkasse Wuppertal Cronenberg, Rathausstraße 15, 
statt.

Weitere Informationen zur Kampagne "Gut aufgelegt" finden Sie auf 
unserer Homepage unter https://t1p.de/iwfxv sowie in der 
Pressemitteilung 
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6160358 .

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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