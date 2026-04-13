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Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Rollerfahrer stürzen - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (11.04.2026, 12:45 Uhr) kam es auf der 
Hochstraße zu einer Unfallflucht.

Zwei Männer (55, 19) waren auf ihren Piaggio-Rollern auf der 
Hochstraße bergauf unterwegs. Als ein bislang Unbekannter mit seinem 
dunklen Auto versuchte sie zu überholen, musste er dem stehenden Golf
eines 43-Jährigen ausweichen, der nach links in die Rolandstraße 
abbiegen wollte und in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war. Um einen
Zusammenstoß mit dem unbekannten Fahrzeug zu verhindern, mussten die 
beiden Zweiradfahrer eine Gefahrenbremsung vollziehen. Sie stürzten 
in der Folge. Der 55-Jährige rutschte mit seinem Roller gegen den 
stehenden Golf.

Die Rollerfahrer erlitten leichte Verletzungen.

Das dunkle Fahrzeug entfernte sich weiter Richtung bergauf.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 
Euro.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 
der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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