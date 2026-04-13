Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Rollerfahrer stürzen - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (11.04.2026, 12:45 Uhr) kam es auf der Hochstraße zu einer Unfallflucht. Zwei Männer (55, 19) waren auf ihren Piaggio-Rollern auf der Hochstraße bergauf unterwegs. Als ein bislang Unbekannter mit seinem dunklen Auto versuchte sie zu überholen, musste er dem stehenden Golf eines 43-Jährigen ausweichen, der nach links in die Rolandstraße abbiegen wollte und in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war. Um einen Zusammenstoß mit dem unbekannten Fahrzeug zu verhindern, mussten die beiden Zweiradfahrer eine Gefahrenbremsung vollziehen. Sie stürzten in der Folge. Der 55-Jährige rutschte mit seinem Roller gegen den stehenden Golf. Die Rollerfahrer erlitten leichte Verletzungen. Das dunkle Fahrzeug entfernte sich weiter Richtung bergauf. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

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