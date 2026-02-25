PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: 260225 -tl- W Rücknahme der Vermisstenfahndung - 7-jähriger Wasim N. angetroffen

Wuppertal (ots)

Heute, am 25.02.2026, bat die Polizei die Öffentlichkeit um Mitfahndung nach einem 7-jährigen Wuppertaler (siehe Pressemeldung vom 26.02.2026, 16:43 Uhr: "POL-W: Vermisstensuche in Barmen - Polizei bittet um Mithilfe")

Der Vermisste konnte inzwischen wohlbehalten angetroffen werden.

Die Polizei dankt für die Mithilfe bei der Fahndung und bittet die Medien, das zuvor veröffentlichte Bild des Kindes zu löschen und nicht weiter zu verwenden. -tl-

Im Auftrag

Thomas Losensky, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Telefon: 0202 284 8499
E-Mail: Thomas.Losensky@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

