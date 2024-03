Polizei Wuppertal

POL-W: SG Ermittlungen wegen Mordes nach Brandereignis - Polizei schaltet Hinweisportal - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Vergangenen Montag kam es zu einem tödlichen Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus an der Grünewalder Straße in Solingen (siehe Pressemeldung vom 25.03.2024, SG Vier Tote nach Brand in Solinger Mehrfamilienhaus - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/5743385). Nunmehr liegt der Staatsanwaltschaft und der Polizei die vorläufige gutachterliche Einschätzung des Brandsachverständigen vor. Da im Treppenhaus des betroffenen Gebäudes Reste von Brandbeschleuniger festgestellt wurden, muss von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen werden. Es wird unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes ermittelt. Eine eingerichtete Mordkommission (MK Grün) ermittelt ergebnisoffen. Einen Tatverdacht gegen eine konkrete Person liegt bislang nicht vor. Anhaltspunkte für ein fremdenfeindliches Motiv gibt es aktuell nicht. Am Brandort konnten Rauchmelder aufgefunden werden, die nach derzeitigem Stand der Ermittlungen auch Alarm auslösten. Weitere Einzelheiten zu den Tatumständen können aus ermittlungstaktischen Gründen aktuell nicht gegeben werden. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, denen in der Tatnacht etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter der Rufnummer 0202/284-1122 zu melden oder folgendes Hinweisportal für das Hochladen von Video- oder Bilddateien zu nutzen: https://nrw.hinweisportal.de/

