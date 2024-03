Polizei Wuppertal

POL-W: W Einladung zu einem Pressestatement der Staatsanwaltschaft Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Montag kam es zu einem tödlichen Brandereignis in Solingen (siehe Pressemeldung vom 25.03.2024, SG Vier Tote nach Brand in Solinger Mehrfamilienhaus - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/5743385) Da nunmehr das vorläufige Gutachten des Brandsachverständigen vorliegt, lädt die Staatsanwaltschaft Wuppertal für den heutigen Tag zu einem Pressestatement ein. Medienvertreter werden gebeten, sich um 14:30 Uhr in den Räumlichkeiten der Staatsanwaltschaft Wuppertal Hofaue 23 42103 Wuppertal Raum 500 einzufinden.

