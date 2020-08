PP-ELT: Manövrierunfähige Motoryacht

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Nachdem am 05.08.2020 gegen 10:50 Uhr auf dem Rhein in Höhe Niederheimbach bei einer Motoryacht beide Antriebsmaschinen ausfielen, trieb diese manövrierunfähig in den Kurs eines bergfahrenden Tankmotorschiffes.

Durch die vor Ort anwesende Wasserschutzpolizei Bingen konnte die Motoryacht mittels eines Taues gesichert und aus der Gefahrenzone gezogen werden. Die Motoryacht wurde zum Lorcher Werth verbracht, wo sie durch ein Unternehmen in den Hafen St. Goar geschleppt wurde.

Verletzt wurde niemand.

