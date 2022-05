POL-PPKO: Gefährliche Verkehrssituationen durch Baustelle

Koblenz (ots) - Am Mittwoch, den 18.05.2022 kam es zwischen 8:20 - 18:45 Uhr zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Pkw am Moselring in Koblenz. Die drei angegangenen Fahrzeuge waren auf dem Parkplatz an der Haltestelle "Koblenz Mitte" abgestellt worden. Als die Geschädigten am Abend zu ihren Pkw zurückkehrten, fanden sie diese teilweise zerkratzt vor. So waren an zwei Fahrzeugen die Beifahrertüren zerkratzt, an ...

