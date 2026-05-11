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Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW mit verletzter Person

Grafschaft (ots)

Am 11.05.2026 gegen 17:15 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein Verkehrsunfall auf der BAB61 kurz hinter dem Autobahndreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler Richtung Norden gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass eine 64-jährige PKW-Fahrerin mit einem seitlich neben ihr fahrenden Sattelzug eines 56-jährigen Mannes kollidiert ist. In der Folge drehte sich der PKW vor dem LKW um ca. 90 grad nach links und es kam zum Zusammenstoß der LKW-Front mit der Fahrerseite des PKW. Der PKW wurde durch den LKW noch einige Meter weiter geschoben, bis der LKW zum Stillstand kam. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin des PKW verletzt und mittels Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der rechte Fahrstreifen war für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 18:45 Uhr gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu drei Kilometer Länge.

Im Einsatz war der Rettungsdienst mit einem RTW sowie die Autobahnpolizei Mendig.

Rückfragen bitte an:

PASt Mendig
PHK Blesse
02652-97950

Verkehrsdirektion Koblenz

Telefon: 02611033301

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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