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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einbruch und Brandstiftung im ehemaligen Sportlerheim in der Eifelstraße in Metternich

Koblenz (ots)

In den frühen Abendstunden des 23.06.2026 kam es zu einem Einbruch in das ehemalige Sportlerheim in der Eifelstraße in Metternich, gegenüber der IGS Koblenz. Vor Verlassen des Tatobjektes setzten die Täter noch eine Tischgruppe in Brand. Der Brand wurde von der Feuerwehr Koblenz zügig gelöscht, wodurch eine Ausbreitung des Schadens verhindert werden konnte. Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, werden an die Polizei Koblenz Metternich erbeten, Tel. 0261-103 54230.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Koblenz 2
Telefon: 0261-103-54230

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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