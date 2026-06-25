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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Täterermittlung nach einer Diebstahlserie von Zweirädern

Koblenz (ots)

Seit Anfang Mai dieses Jahres konnte die Polizeiinspektion Koblenz 2 einen Anstieg an Diebstählen von Kleinkrafträdern, E-Scootern und Fahrrädern in den Koblenzer Stadtteilen Lützel, Rübenach und insbesondere Metternich verzeichnen. Nach kurzer Zeit geriet ein Gruppe Jugendlicher in den Fokus der polizeilichen Ermittlungen. In der Folge wurden die polizeilichen Maßnahmen zur Ergreifung der Täter intensiviert. Am 20.06.2026 wurde der Polizei ein erneuter Rollerdiebstahl mitgeteilt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten drei Tatverdächtige gestellt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stehen die Jugendlichen im Verdacht, seit Jahresanfang ca. 30 Fahrzeuge der o.g. Art entwendet zu haben. Ein Teil der Fahrzeuge konnte zwischenzeitlich an die rechtmäßigen Eigentümer herausgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Koblenz 2

Telefon: 0261-103-54230

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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