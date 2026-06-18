Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Verletzte nach Kollision zwischen U-Bahn und Auto

Gelsenkirchen (ots)

Mehrere Streifenwagen der Polizei Gelsenkirchen fuhren am Mittwochabend, 17. Juni 2026, gegen 19.45 Uhr zur Kreuzung Schmalhorststraße/Fürstenbergstraße in Horst, weil sich dort kurz zuvor ein Verkehrsunfall ereignet hatte. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein 53 Jahre alter Gelsenkirchener mit seinem Auto auf der Schmalhorststraße und bog nach links in die Fürstenbergstraße ab. Zeitgleich fuhr die U-Bahnlinie 11 auf der Schmalhorststraße in gleicher Höhe, setzte allerdings ihre Fahrt weiter geradeaus in Richtung Schloss Horst fort. Beim Abbiegevorgang des Autofahrers kam es folglich zur Kollision mit der Straßenbahn, wobei das Auto auf Höhe der Fahrerseite schwer beschädigt wurde. Sowohl der 53-jährige Autofahrer als auch seine 48-jährige Beifahrerin aus Gelsenkirchen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach ambulanter Behandlung konnten sie das Krankenhaus jedoch wieder verlassen. In der U-Bahn befanden sich zwar mehrere Personen, jedoch blieben diese unverletzt.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Schmalhorststraße auf Höhe der Devenstraße in östlicher Fahrtrichtung gesperrt und der Verkehr wurde abgleitet.

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