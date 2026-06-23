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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Dienststellenübergreifende Kontrolle der Polizeiinspektionen Koblenz 2, Cochem und der Polizeiwache Brodenbach

Hatzenport (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Koblenz 2, Cochem sowie der Polizeiwache Brodenbach führten am Dienstag, den 23.06.2026, gemeinsam umfangreiche Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Bereich Hatzenport durch. Die Kontrollen erfolgten sowohl stationär als auch mobil. Im Verlauf der Maßnahme wurden insgesamt 83 Fahrzeuge mit 104 Insassen kontrolliert. Hierbei stellten die eingesetzten Kräfte neun Geschwindigkeitsverstöße fest. Der höchste gemessene Wert lag nach Abzug der Messtoleranz bei 75km/h bei erlaubten 50km/h innerhalb geschlossener Ortschaften. Darüber hinaus wurden drei Fahrzeugführer festgestellt, die unter dem Einfluss von Cannabis am Straßenverkehr teilnahmen. Ein weiterer Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluss von über 0,5 Promille. Gegen die Betroffenen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß §24a StVG eingeleitet. Zudem wurde ein Fahrzeugführer festgestellt, bei welchem der Verdacht besteht, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Koblenz 2
Trierer Straße 175
56072 Koblenz

Telefon: 0261-103 54250

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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