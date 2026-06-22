Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht im Bereich des Parkplatzes H&M, Industriestraße 8, Mülheim-Kärlich

Mülheim-Kärlich (ots)

Am 20.06.2026, in der Zeit von 10:30 - 11:30 Uhr, kam es im Bereich des Parkplatzes H&M, in der Industriestraße in Mülheim-Kärlich, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten schwarzen VW Polo und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der VW Polo wurde an der rechten hinteren Stoßstange erheblich beschädigt. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Andernach unter der Rufnummer 02632 - 9210 oder piandernach@polizei.rlp.de entgegen.

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