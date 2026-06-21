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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Ermittlungserfolg nach versuchtem Diebstahl aus Hofladen

Bendorf (ots)

Am Samstag, den 20.06.2026, kam es gegen 17:40 Uhr in einem Selbstbedienungsladen an einem Bauernhof in Bendorf zu einem versuchten Diebstahl. Die Täter fuhren mit einem Pkw vor und betraten den Hofladen. Während die Frau sich im Laden umschaut, versuchte ihr Begleiter, die Kasse zu entwenden. Da diese jedoch mit einem Stahlseil gegen Wegnahme gesichert war, gelang es ihm trotz massivem Reißen nicht, die Kasse aus der Verankerung zu lösen. Durch den Lärm wurden Zeugen auf die Tat aufmerksam, woraufhin die Täter mit ihrem Fahrzeug flüchteten.

Die eingeleiteten Ermittlungen der Polizei führten schnell zum Erfolg: Die Identität der beiden Personen konnte festgestellt werden. Sie werden sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf
PHK Floeth

Telefon: 02622-94020

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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