POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht auf Schwimmbadparkplatz
St. Goar / Werlau (ots)
Am Sonntag, im Zeitraum von 12:45 Uhr - 16:45 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Freibades in Werlau. Ein derzeit unbekannter Unfallverursacher beschädigte hierbei einen schwarzen ordnungsgemäß geparkten PKW im rechten vorderen Bereich. Die Polizei bittet etwaige Unfallzeugen sich bei unten stehender Dienstelle zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Boppard
Tel. 06742/809-0
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