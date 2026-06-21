PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht auf Schwimmbadparkplatz

St. Goar / Werlau (ots)

Am Sonntag, im Zeitraum von 12:45 Uhr - 16:45 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Freibades in Werlau. Ein derzeit unbekannter Unfallverursacher beschädigte hierbei einen schwarzen ordnungsgemäß geparkten PKW im rechten vorderen Bereich. Die Polizei bittet etwaige Unfallzeugen sich bei unten stehender Dienstelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard
Tel. 06742/809-0
piboppard@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 21.06.2026 – 14:42

    POL-PDKO: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

    Koblenz (ots) - Am Sonntagmittag, 21.06.2026, gegen 11:32 Uhr wurde ein verunglückter Motorradfahrer auf der B 327 "Hunsrückhöhenstraße" zwischen Koblenz und Waldesch gemeldet. Ersthelfer vor Ort begannen unmittelbar mit der Reanimation des bewusstlos liegengebliebenen Motorradfahrers. Dieser wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht. Dort erlag er seinen schweren inneren ...

    mehr
  • 21.06.2026 – 12:28

    POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in Mülheim-Kärlich

    Polizeiinspektion Andernach (ots) - Am 20.06.2026, zwischen 09:00 Uhr und 10:15 Uhr, kam es in der "Poststraße" in Mülheim-Kärlich zu einer Verkehrsunfallflucht. Das unfallverursachende Fahrzeug befuhr die "Poststraße" in Fahrtrichtung der "Bassenheimer Straße" und touchierte dabei das ordnungsgemäß rechtseitig geparkte Fahrzeug der Geschädigten. Anschließend entfernte sich das unfallverursachende Fahrzeug von ...

    mehr
  • 21.06.2026 – 09:40

    POL-PDKO: Wochenendpressebereicht der PI Simmern vom 19.06.-21.06.2026

    Simmern / Hunsrück (ots) - Freitag, 19.06.2026 Beltheim, OT Mannebach - Brand Gegen 14:58 Uhr kam es in Beltheim, im Ortsteil Mannebach zu einem Gebäudebrand. Betroffen war ein mit dem Wohngebäude verbundenes Nebengebäude. Der Brand konnte durch die Feuerwehr, welche mit starken Kräften vor Ort war, zeitnah eingedämmt werden. Nach derzeitigem Stand beläuft sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren