POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht auf Schwimmbadparkplatz

Simmern / Hunsrück (ots) - Freitag, 19.06.2026 Beltheim, OT Mannebach - Brand Gegen 14:58 Uhr kam es in Beltheim, im Ortsteil Mannebach zu einem Gebäudebrand. Betroffen war ein mit dem Wohngebäude verbundenes Nebengebäude. Der Brand konnte durch die Feuerwehr, welche mit starken Kräften vor Ort war, zeitnah eingedämmt werden. Nach derzeitigem Stand beläuft sich ...

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