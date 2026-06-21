Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in Mülheim-Kärlich

Polizeiinspektion Andernach (ots)

Am 20.06.2026, zwischen 09:00 Uhr und 10:15 Uhr, kam es in der "Poststraße" in Mülheim-Kärlich zu einer Verkehrsunfallflucht. Das unfallverursachende Fahrzeug befuhr die "Poststraße" in Fahrtrichtung der "Bassenheimer Straße" und touchierte dabei das ordnungsgemäß rechtseitig geparkte Fahrzeug der Geschädigten. Anschließend entfernte sich das unfallverursachende Fahrzeug von der Örtlichkeit, ohne einen Personalienaustausch zu gewährleisten. Das Fahrzeug der Geschädigten (grauer VW-Golf) war unmittelbar gegenüber der Eisdiele "Eiscafe Eiszeit" abgestellt. Am Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte sich ein Schaden auf der Beifahrerseite befinden. Seitens der Polizei wird um Hinweise zu dem Unfallverursacher bzw. dem dazugehörigen Fahrzeug gebeten.

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