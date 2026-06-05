Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Folgemeldung: Verkehrsunfall auf der B256 bei Kruft

Kruft (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 05.06.2026 um 14:56 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B256 bei Kruft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren zwei Verkehrsteilnehmer in entgegengesetzter Fahrtrichtung die B256. In Höhe der Anschlussstelle der A61 Kruft kam ein Kleintransporter aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn in einer Kurve von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch den Verkehrsunfall wurden beide Fahrer leicht verletzt und zur Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei war die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Straßenmeisterei Kruft im Einsatz. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn bis etwa 17:15 Uhr gesperrt werden.

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