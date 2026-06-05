PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Folgemeldung: Verkehrsunfall auf der B256 bei Kruft

Kruft (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 05.06.2026 um 14:56 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B256 bei Kruft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren zwei Verkehrsteilnehmer in entgegengesetzter Fahrtrichtung die B256. In Höhe der Anschlussstelle der A61 Kruft kam ein Kleintransporter aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn in einer Kurve von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch den Verkehrsunfall wurden beide Fahrer leicht verletzt und zur Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei war die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Straßenmeisterei Kruft im Einsatz. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn bis etwa 17:15 Uhr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach
i.A. POK Stjepanovic

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 05.06.2026 – 15:15

    POL-PDKO: Erstmeldung: Verkehrsunfall auf der B256 bei Kruft

    Koblenz (ots) - Aktuell befinden sich Kräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der B256 bei Kruft, kurz nach der Einmündung Alte Chaussee in Fahrtrichtung Mendig, im Einsatz. Aufgrund der laufenden Verkehrsunfallaufnahme ist die B256 aktuell in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 10:03

    POL-PDKO: Unfallflucht auf der B 49

    Koblenz (ots) - Am Dienstag, 02.06.26 kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B49 im Bereich der Ausfahrt Horchheimer Höhe. Ein dunkler PKW, vermutlich BMW oder Mercedes befuhr die B 49 aus Montabaur kommend in Richtung Koblenz. Der Fahrzeugführer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr frontal in die Leitplanke. Danach setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 11:05

    POL-PDKO: "Tuner, Poser, Raser"- Kontrolliert.

    Koblenz (ots) - Am 31.05.2026 führte das Tuning-Kontrollteam der Polizeidirektion Koblenz in der Koblenzer Innenstadt gezielte Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Tuner, Poser, Raser" durch. Ergänzend zu den stationären Kontrollmaßnahmen überwachte die Verkehrsdirektion Koblenz die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im außerörtlichen Bereich. Im Rahmen der Kontrollen wurden zahlreiche Fahrzeuge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren