PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Hochwertige E-Bikes entwendet

POL-PDKO: Hochwertige E-Bikes entwendet
  • Bild-Infos
  • Download

Koblenz (ots)

Am 23.04.2026, zwischen 11 und 12:00 Uhr wurden an der Talstation der Seilbahn am Rheinufer zwei auffällig gelbe Cube E-Bikes von unbekannten Tätern entwendet. Die hochwertigen Mountainbikes waren mittels Spiralschloss an einem Fahrradständer angeschlossen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Koblenz 1
Telefon: 0261 / 92156300
PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1
E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 24.04.2026 – 13:24

    POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht im Wohngebiet

    Koblenz (ots) - Am 24.04.26 konnte die 31-jährige Fahrzeugführerin gegen 11:00 Uhr einen Schaden an ihrem in Koblenz, Albert-Schweitzer-Straße Höhe Hausnummer 17, geparkten Audi A1 festgestellt. Vermutlich ist ein anderes Fahrzeug beim Rangieren in der Zeit vom 23.04.26, 18:00 Uhr bis zum Feststellzeitpunkt beim Rangieren in der engen Straße gegen die vordere rechte Seite des Audi gefahren. Anschließend ist der ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 00:50

    POL-PDKO: Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Zeugenaufruf

    Bendorf (ots) - Im Zeitraum, zwischen Di., 21.04.2026, 21:30 Uhr und Mi., 22.04.2026, 18:00 Uhr, beschädigte ein bisher unbekanntes Fahrzeug einen geparkten Pkw Seat Cupra, Farbe schwarz, im Bereich der rechten hinteren Fahrzeugtür. Der Schaden wird auf einen unteren 4-stelligen Bereich beziffert. Als Unfallorte kommen der Kauflandparkplatz (Zeitraum ca. 21:30 Uhr - 22:00 Uhr) und der Parkplatz an der Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren