POL-PDKO: Hochwertige E-Bikes entwendet

Koblenz (ots) - Am 24.04.26 konnte die 31-jährige Fahrzeugführerin gegen 11:00 Uhr einen Schaden an ihrem in Koblenz, Albert-Schweitzer-Straße Höhe Hausnummer 17, geparkten Audi A1 festgestellt. Vermutlich ist ein anderes Fahrzeug beim Rangieren in der Zeit vom 23.04.26, 18:00 Uhr bis zum Feststellzeitpunkt beim Rangieren in der engen Straße gegen die vordere rechte Seite des Audi gefahren. Anschließend ist der ...

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