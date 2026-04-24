POL-PDKO: Hochwertige E-Bikes entwendet
Koblenz (ots)
Am 23.04.2026, zwischen 11 und 12:00 Uhr wurden an der Talstation der Seilbahn am Rheinufer zwei auffällig gelbe Cube E-Bikes von unbekannten Tätern entwendet. Die hochwertigen Mountainbikes waren mittels Spiralschloss an einem Fahrradständer angeschlossen.
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