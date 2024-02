Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht PI Bendorf 02.02.2024 06:00 Uhr bis 04.02.2024 15:00 Uhr

Bendorf (ots)

Hausfriedensbruch in Bendorf

Am 02.02.2024, gegen 22:30 Uhr, wurde der Polizei Bendorf zunächst ein Einbruch in der Ringstraße in Bendorf gemeldet. Vor Ort konnte die Beamten einen 42-Jährigen Mann antreffen welcher vom Hausbewohner festgehalten wurde. Es stellte sich heraus der der deutlich unter Drogeneinfluss stehende Mann sich wohl verlaufen und unbefugt in die Garage gelangt war. Bei seiner Durchsuchung konnte eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden werden.

Spontane Durchsuchung in Vallendar.

Am 03.02.2024, gegen 10:15 Uhr, konnten Beamte der Polizei Bendorf bei einer Führerscheinbeschlagnahme aus der Wohnung eines 25-Jährigen, deutlichen Marihuana Geruch wahrnehmen. Bei der darauffolgenden Durchsuchung seiner Wohnung wurde eine geringe Menge Marihuana und Konsumutensilien aufgefunden.

Personenkontrollen

Bei einer Personenkontrolle in Bendorf, am 03.02.2024, gegen 20:20 Uhr, wurde bei einer 23-Jährigen Frau Cannabis und Tilidin Tabletten aufgefunden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Eine weitere Personenkontrolle mit einem 38-Jährigen Mann führte zum Auffinden einer geringen Menge Amphetamin. Auch ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

