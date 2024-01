Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung Polizeiinspektion Andernach Wochenende 05./07.01.2024

Mülheim-Kärlich (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zum Brand eines Motorrollers am Chateau-Renault Platz. Das Fahrzeug brannte völlig aus. Der Roller wurde zuvor unweit des Brandortes aus dem Innenhof eines Wohnhaues in der Ortslage Mülheim-Kärlich entwendet. In diesem Zusammenhang meldete eine Zeugin wenige Minuten später einen weiteren versuchten Rollerdiebstahl aus dem Hof der Nachbarschaft in der Kärlicher Straße. Hierbei konnten drei männliche Täter mit Kapuzenpullis beobachtet werden, welche sich bei Erblicken durch die Zeugin, zügig vom Tatort entfernten. Hinweise zur Tat oder den Tätern werden an die Polizei Andernach erbeten.

