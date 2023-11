Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L215 zwischen Pfalzfeld und Mühlpfad

56291 Mühlpfad (ots)

Am Samstag, den 11.11.2023, ereignete sich gegen 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L215 zwischen Pfalzfeld und Mühlpfad. Der 23 jährige Unfallverursacher aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis verlor mutmaßlich in Folge von deutlich überhöhter Geschwindigkeit in einer unübersichtlichen Rechtskurve die Kontrolle über sein stark motorisiertes Fahrzeug. Hierbei geriet er auf die Gegenspur. Ein entgegenkommender PKW besetzt mit vier Personen (hierunter zwei Kleinkinder) konnte nur durch sofortige Notbremsung einen Frontalzusammenstoß verhindern. Im Anschluss kam der Unfallverursacher von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Unfallverursacher, welcher sich alleine im Fahrzeug befand, konnte sich noch selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Zur weiteren Behandlung wurde er durch den im Einsatz befindlichen Rettungsdienst in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht. Glücklicherweise verletzte sich der Unfallverursacher lediglich leicht. Neben Polizei und Rettungsdienst befand sich die freiwillige Feuerwehr Pfalzfeld im Einsatz. Der Sachschaden wird auf einen mittleren, fünfstelligen Betrag geschätzt. Durch die Polizei wurde ein entsprechendes Strafverfahren gegen den Unfallverursacher eingeleitet, seine Fahrerlaubnis wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

