POL-PDKO: PI Bendorf - Verkehrsticker - Fahren ohne Versicherungsschutz, dafür aber unter Drogeneinfluss

Vallendar (ots) - Diebstahl aus Jugendeinrichtung In Vallendar kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Diebstahl aus einer Jugendeinrichtung in der Hillscheider Straße. Der oder die Täter gelangten durch eine unverschlossene Tür in das Gebäude und versuchten dort eine weitere Türe aufzuhebeln. Sie entwendeten Bargeld und zwei Geldkassetten aus einem ...

mehr