POL-OG: Lahr - Wohnmobil als Unterkunft genutzt? Zeugen gesucht!

Offenburg (ots) - Aus einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße versuchte am Mittwochmittag ein 23-Jähriger Parfums im Wert von ungefähr 1500 Euro mitgehen zu lassen. Ein Ladendetektiv hatte den Diebstahl beobachtet und sprach den jungen Mann darauf an, der daraufhin flüchten wollte. Bei der Vereitelung des Fluchtversuches durch den Ladendetektiv wurde beim Gerangel zwischen den beiden Männern eine 43-jährige Frau so verletzt, dass sie zur Behandlung in eine Klinik ...

