Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Kellerbrand in Mastershausen

Simmmern (ots)

Am Samstagabend gegen 20:43 Uhr wurde die Polizei in Simmern über einen Kellerbrand in Mastershausen in Kenntnis gesetzt. Die Feuerwehr wurde verständigt. Die Löscharbeiten wurden erfolgreich beendet. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden und die Brandursache sind derzeit noch unbekannt.

