Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Auto beschädigt und abgehauen

Baden-Baden (ots)

In der Balzenbergstraße wurde in dem Zeitraum von Samstagabend 22 Uhr bis Montagmittag gegen 13 Uhr ein geparkter Toyota Verso mit einer auffallend blauer Farbe beschädigt. An dem Fahrzeug entstanden im rechten Bereich der Frontverkleidung Kratzer und Lackabplatzer. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Vorfall unerlaubt von der Unglücksstelle. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden sind nun auf der Suche nach dem Unbekannten und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 07221/680-0 entgegen. /gü

