POL-PDKO: Pressebericht der PI Andernach für das Wochenende 30.11.18 - 02.12.18

Andernach (ots) - Verkehrsunfälle

Am Samstag dem 01.12.2018 kam es gegen 04:45 Uhr in der Ortslage Kretz, Alte Andernacher Straße, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen eine Wegbegrenzung. Als die Beamten zur Unfallstelle gelangten, entfernte sich der vermeintliche Fahrer fußläufig von der Unfallstelle. Dieser konnte wenig später in einem Garten aufgegriffen werden. Da deutlicher Alkoholgeruch bei dem 23 jährigen Mann wahrgenommen werden konnte, wurde dieser zur Durchführung weiterer Maßnahmen zur Polizeidienststelle verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Schaden wird auf über 10000 Euro geschätzt.

Am frühen Morgen des 02.12.2018 kam es gegen 04:30 Uhr zu einem Unfall an der Anschlussstelle B9 / Kettig . Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verlor der Fahrzeugführer aus Richtung Koblenz kommend auf regennasser Fahrbahn an der Ausfahrt die Kontrolle über seinen Audi A4 Kombi und schoss anstatt der Rechtskurve zu folgen hierbei geradeaus über einen Grünstreifen hinweg. Im Anschluss kollidierte das Fahrzeug mit einer Leitplanke, durchbrach diese, rutschte einen Abhang hinunter und prallte letzten Endes gegen einen Baum. Der Fahrer entfernte sich fußläufig anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufgrund des massiven Trümmerfeldes musste die Auffahrt in Richtung B9 Andernach für ca. 2 h gesperrt und das verunfallte Fahrzeug aufwendig geborgen werden. Neben der Polizei befand sich auch die Feuerwehr, sowie die Straßenmeisterei mit starken Kräften vor Ort. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen hinsichtlich des Verursachers dauern derzeit noch an.

Sonstiges

In der Nacht vom Do. 29.11.2018 - Freitag 30.11.2018 wurde bei einem hochwertigen BMW M 235, welcher in der Fichtenstraße in Andernach abgestellt war, nahezu die gesamte Inneneinrichtung entwendet. Die Täter demontierten hierbei u.a. das Lenkrad, Airbags und das Entertainmentsystem. Die Tatbegehungsweise lässt auf ein hochprofessionelles Handeln schließen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der Sachschaden dürfte im 5-stelligen Bereich liegen.

Nicht schlecht staunte eine Familie aus Kaltenengers am Samstag dem 01.12.18 gegen 02:00 Uhr, als sie in ihrer Wohnung einen fremden Mann entdeckten. Es stellte sich heraus, dass dieser sich vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung im Haus geirrt hatte. Nach kurzer Zeit der Besinnung verließ er im Beisein der Beamten wieder das Anwesen. Wie er in der Haus gelangte ist unklar. Beschädigt wurde nichts.

Im Zeitraum vom 30.11.2018, 19:45 Uhr - 01.12.2018, 06:45 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter in eine Tierarztpraxis in Plaidt eingebrochen. Hierbei wurden die Räumlichkeiten delikttypisch durchsucht und mehrere PC´ s, Bargeld und medizinisches Gerät entwendet. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Am Samstag dem 01.12.2018 gegen 21:30 Uhr, konnte im Rahmen einer Personenkontrolle bei einem 20 jährigen Mann aus Andernach ein Mariuhana-Tabakgemisch aufgefunden werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach



Telefon: 02632-9210

http://s.rlp.de/Ihy

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell