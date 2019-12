Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 13. - 14.12.19 parkte ein PKW ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Walporzheimer Straße Höhe der Hausnummer 63. Am Morgen des 14.12.19 musste der Halter feststellen, dass die Heckscheibe eingeschlagen war. Die hinzugezogenen Beamten der PI Ahrweiler gelangten aufgrund der Spurenlage zu dem Schluss, dass ein Fahrradfahrer aus noch ungeklärten Gründen gegen das Heck des PKW gefahren sein muss. Anschließend entfernte sich dieser Radfahrer unerlaubt von der Unfallstelle. An der Unfallstelle konnten Spuren gesichert werden, die die Ermittlung des Fahrradfahrers ermöglichen dürften. Darüber hinaus bittet die Polizei Ahrweiler um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können. Tel 02641 - 9740

