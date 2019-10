Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Dreiste Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden - Zeugen gesucht

Thür, Breitsteinstraße (ots)

Am 22.10.2019 befuhr gegen 16:35 h, ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Sattelzug den Eulenschrei und bog nach rechts, in die Breitsteinstraße in Fahrtrichtung Polch ab. Hierbei streifte der Fahrzeugführer die Hauswandfassade eines Anwesens in der Breitsteinstraße. An der Fassade entstand erheblicher Sachschaden von mehreren tausend Euro. Ein Zeuge, der den Unfall bemerkte, lief dem Lkw noch hinterher und machte den Fahrzeugführer auf den Unfall aufmerksam. Der Fahrer fuhr trotz des eindeutigen Hinweises rechts in Richtung B 256 weiter, ohne sich um den erheblichen Schaden zu kümmern. Der unfallflüchtige Sattelzug führte einen blauen Gardinen-Auflieger mit, die Plane des Fahrzeugs müsste erhebliche Schäden aufweisen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallflüchtigen Fahrzeug machen können, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

