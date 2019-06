Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

ohne Führerschein, aber mit Drogen im Blut unterwegs

Sofa in Brand gesetzt

Segelflieger prallt auf Landebahn

Dillenburg (ots)

Breitscheid: Audi touchiert

Schäden an der rechten Fahrzeugseite blieben nach einer Verkehrsunfallflucht in der Schönbacher Straße an einem schwarzen Audi A4 Avant zurück. Am Dienstag (18.06.2019) zwischen 14:00 Uhr und 17:30 Uhr stand der Audi auf dem Parkplatz der Volksbank. Die Höhe des Blechschadens schätzt die Polizei auf 2.000 Euro. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger-Allendorf: Renault Twingo kracht in Mercedes Vito

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit hatte heute Morgen (21.06.2019) einen Verkehrsunfall zur Folge. Eine 45-jährige Twingo-Fahrerin fuhr die Siegener Straße von Wilnsdorf kommend in Richtung Dillenburg. Durch einen Moment der Unachtsamkeit verlor sie die Kontrolle über den weißen Renault und krachte in das Heck, des am rechten Fahrbahnrand geparkten, schwarzen Mercedes-Vito. Die aus Wilsndorf stammende Twingo-Fahrerin verletze sich leicht an der Hand. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte sie in ein umliegendes Krankenhaus. Nach der ambulanten Behandlung durfte sie nach Hause. Beide Autos wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden der beiden Fahrzeuge wird auf 27.500 Euro geschätzt.

Haiger: ohne Führerschein, aber mit Drogen im Blut unterwegs

Dillenburger Polizisten kontrollierten am Donnerstag (20.06.2019) einen 28-jährigen Opel-Fahrer. Der aus dem Dietzhölztal stammende Mann fuhr um 17:25 Uhr im Kreisverkehr der Aubachstraße. Die Ordnungshüter schalteten zunächst das Blaulicht und das Anhaltezeichen "Stopp Polizei" an. Der Opel-Astra-Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt durch Haiger fort. Auch die Aufforderung über einen Außenlautsprecher des Polizeiautos, der Fahrer solle unverzüglich rechts ranfahren und anhalten, ignorierte dieser. Erst nach einer zweiten Aufforderung, hielt der junge Mann seinen Astra an. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Mann offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenvortest reagierte auf die Einnahme von Kokain und Opiaten positiv. Bei der Überprüfung stellte sich weiterhin heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt und gegen ihn zwei Haftbefehle bestehen. Der 28-Jährige wurde festgenommen. Auf der Polizeiwache nahm ein Arzt ihm Blut ab, danach wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Den Opel-Astra stellten die Polizisten sicher.

Dillenburg: Sofa in Brand gesetzt

Ein aufmerksamer Zeuge meldete ein Feuer am Dillenburger Güterbahnhof. Offenbar setzten Unbekannte am Mittwoch (19.06.2019) ein Sofa in Brand. Die Flammen schlugen gegen das Gebäude des Güterbahnhofs und beschädigten die Fassade und einen Holzbalken leicht. Die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr Dillenburg löschte das Feuer und verhinderte so ein Übergreifen auf das Gebäude. Der entstandene Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gegen 13:25 Uhr beobachtet? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn-Hörbach: Segelflieger prallt auf Landebahn

Glück im Unglück hatte ein 56-jähriger Segelflieger am gestrigen Donnerstag (20.06.2019). Gegen 12:15 Uhr setzte der Flieger beim Landeanflug zunächst auf einer Böschung auf, hob wieder einige Meter ab und prallte hart auf der geraden Landebahn des Flugplatzes auf. Der 56-Jährige klagte nach dem Aufprall über Rückenschmerzen. Ein Rettungswagen brachte den Piloten in ein umliegendes Krankenhaus. Der einsitzige Flieger, Typ Delta 7896 wurde leicht beschädigt. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Ursächlich für den Unfall war nach ersten Erkenntnissen ein Bedien- bzw. Flugfehler beim Landeanflug. Die Bundesstelle für Flugfalluntersuchungen wurde informiert.

Ehringshausen-Katzenfurt: in Wohnhaus eingebrochen

Unbekannte Diebe brachen am Mittwoch (19.06.2019) in ein Einfamilienhaus in der Goethestraße ein. Über die Terrassentür verschafften sie sich Zugang zu dem Haus. Sie durchwühlten sämtliche Zimmer und stahlen Schmuck. Der hinterlassene Schaden beläuft sich auf 2.800 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge, zwischen 08:15 Uhr und 13:30 Uhr beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: In Laden eingestiegen

Am Donnerstag (20.06.2019) drangen Unbekannte zwischen 00:00 Uhr und 09:00 Uhr in ein Geschäft in der Johann-Sebastian-Bach-Straße ein. Sie schlugen ein Fenster ein und gelangten in den Laden. Dort entwendeten die Diebe eine derzeit noch nicht bekannte Menge Kosmetika und durchwühlten die Barkasse. Die Höhe des Diebesgutes kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der hinterlassene Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Dutenhofen: Kennzeichen gestohlen

Zwischen Mittwoch (19.06.2019) und Donnerstag (20.06.2019) stahlen unbekannte Diebe die Nummernschilder, WZ-KP 699, von einem Audi. Der silberne A4 Avant parkte zwischen 18:00 Uhr und 07:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Jahnstraße. Die dreisten Diebe schraubten das vordere und hintere Kennzeichen ab. Wer hat die Diebe beobachtet oder kann Hinweise geben? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

