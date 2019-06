Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: 51-Jähriger niedergeschlagen

Verkehrsunfall - Unfallbeteiligte und Zeugen gesucht

Falsche Polizeibeamte am Telefon

Dillenburg (ots)

Herborn: 51-Jähriger niedergeschlagen

In der Nacht zum Sonntag (09.06.2019) schlugen zwei bisher Unbekannte einen 51-Jährigen aus Herborn nieder. Offenbar versperrte der Herborner einem herannahenden Fahrzeug den Weg. Hierzu stellte er sich auf den Meynardweg. Ein aufmerksamer Zeuge erkannte zwei Männer, die aus dem Auto ausstiegen. Einer der beiden schlug den 51-Jährigen nieder. Danach stiegen die zwei Unbekannten in das Fahrzeug und flüchteten. Die Herborner Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem weißen US Car vom Typ Chevrolet Corvette, Camaro, oder auch Ford Mustang. Wer kann Angaben zu dem US Car machen? Wer befand sich gegen 00:35 Uhr im Meynardweg und hat den Vorfall mitbekommen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Verkehrsunfall / Unfallbeteiligte und Zeugen gesucht

Bereits letzte Woche kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Ernst-Leitz-Straße. Am Donnerstag (13.06.2019), gegen 21:30 Uhr hielt eine junge Frau mit ihrem Smart an der roten Ampelanlage in der Ernst-Leitz-Straße Ecke Karl-Kellner-Ring. Plötzlich fuhr ein Auto auf das Heck des wartenden Smarts auf. Der Unfallfahrer verließ sofort die Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge teilte den Vorfall mit und gab an, die junge Fahrerin des Smarts habe sich bei dem Unfall verletzt. Die Wetzlarer Polizei ermittelt und fragt: Wer kennt die junge Frau in dem Smart? Wer kann Angaben zu dem Unfallfahrzeug oder dessen Fahrer machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- Falsche Polizeibeamte am Telefon

Gestern Abend (18.06.2019) fallen sie plötzlich wieder auf: Falsche Polizeibeamte rufen an. Mit einer frei erfundenen Geschichte verunsichern sie ihre Gesprächspartner, um so in den Besitz von Bargeld und Wertsachen zu kommen.

In Wetzlar erzählten unbekannte Betrüger ihren Opfern am Telefon, das altbekannte Märchen vom Einbruch mit einer Täterfestnahme. Die Täter sollen einen Zettel mit Notizen haben, auf denen die Daten des Angerufenen stehen. Diese sollen das nächste Opfer eines Einbruchs werden. Insgesamt riefen die Unbekannten bei sieben Personen an und erzählten die erfundene Geschichte.

Passiert ist glückicherweise nichts. Die angerufenen Personen reagierten richtig. Sie gaben keine Auskünfte, beendeten die Gespräche umgehend und informierten die Polizei.

Damit das so bleibt, weist die Polizei auf Folgendes hin:

-Die Polizei ruft niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an -Niemals Geldbeträge nennen oder über persönliche und finanzielle Verhältnisse sprechen. -Geben Sie den Betrügern keine Chance und legen Sie den Hörer einfach auf.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

