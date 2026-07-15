Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Meudt Folgemeldung: schwerer Verkehrsunfall zwischen Traktor und Lkw - Traktorfahrerin schwerstverletzt

Meudt (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Lkw ist die Fahrerin des landwirtschaftlichen Fahrzeugs am heutigen Tag schwerstverletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte die Traktorfahrerin von der L 300 nach links in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Zeitgleich setzte der hinter ihr fahrende Lkw zum Überholen an. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Infolge der Kollision wurden sowohl der Traktor als auch der Lkw von der Fahrbahn abgewiesen. Die Traktorfahrerin wurde zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Sie erlitt schwerste Verletzungen und wurde nach der notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Bergung der beiden Unfallfahrzeuge gestaltet sich aufwendig und nimmt bereits mehrere Stunden in Anspruch. Bis zum Abschluss der Arbeiten ist die Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen noch immer voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell