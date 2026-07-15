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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sprengung eines Zigarettenautomats

Fachbach (ots)

Am 15.07.2026, gegen 02:30 Uhr wurde in der Straße "Im Fachbachtal" in der Ortslage Fachbach durch unbekannte Täter ein Zigarettenautomat gesprengt und Ware entwendet. Durch einen lauten Knall wurden Anwohner hierauf aufmerksam und verständigten die Polizei. Laut Zeugen seien vom Tatort zwei bis drei Personen zu Fuß in Richtung Gartenweg / Ortsmitte geflüchtet. Eine unmittelbar durchgeführte Fahndung verlief negativ, die Ermittlungen dauern an. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Ems erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Bad Ems

Telefon: 02603-970-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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