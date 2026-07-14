Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Seck - Nachtragsmeldung zur Vermisstensuche: Person aufgefunden

Seck (ots)

Der gesuchte 89-Jährige konnte während der Suchmaßnahmen leicht dehydriert, aber wohlbehalten angetroffen werden. Zur Abklärung seines Gesundheitszustands wurde er vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Polizei bedankt sich im Namen aller Einsatzkräfte für die Mithilfe.

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