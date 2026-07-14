Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Seck - Vermisstensuche nach einem 89-jährigen

Seck (ots)

Seit den Nachmittagsstunden des 14.07.2026 wird ein 89-jähriger Anwohner aus Seck vermisst.

Mithilfe von Feuerwehrleuten, Polizeikräften und einem Polizeihubschrauber werden aktuell umfangreiche Suchmaßnahmen im Bereich Seck und Umgebung durchgeführt.

Der Vermisste ist ca. 175 cm groß, trägt eine Brille und hat kurzes weißes Haar. Er ist bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und einem gelb-gestreiftem Hemd.

Zeugenhinweise werden an unten aufgeführte Polizeidienststelle erbeten.

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