POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Kemmenau (ots) - Seit dem 12.07.2026 gingen bei der Polizei in Bad Ems mehrere Hinweise auf einen freilaufenden Pfau im Bereich Kemmenau / Bad Ems / Arzbach ein. Der Pfau wurde überwiegend im Waldgebiet gesichtet. Nach Rücksprache mit Wildvogelexperten findet sich der Pfau in der freien Natur zurecht. Aktuell geht von diesem keine Gefahr aus, es besteht kein Grund diesen einzufangen. Sollte der Pfau im öffentlichen ...

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