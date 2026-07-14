PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Selters (ots)

Am Montag, den 13.07.2026 gegen 19:44 Uhr, ereignete sich auf der L 307 zwischen Vielbach und Selters ein Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen. Die Fahrerin eines in Richtung Selters fahrenden PKW verlor aus bislang nicht bekannten Gründen die Kontrolle über ihren PKW, kam ins Schleudern und überschlug sich mehrfach im rechten Straßengraben. Beide Insassen des PKW wurden zur Überwachung ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 21:50

    POL-PDMT: Freilaufender Pfau in Kemmenau und Bad Ems gesichtet

    Kemmenau (ots) - Seit dem 12.07.2026 gingen bei der Polizei in Bad Ems mehrere Hinweise auf einen freilaufenden Pfau im Bereich Kemmenau / Bad Ems / Arzbach ein. Der Pfau wurde überwiegend im Waldgebiet gesichtet. Nach Rücksprache mit Wildvogelexperten findet sich der Pfau in der freien Natur zurecht. Aktuell geht von diesem keine Gefahr aus, es besteht kein Grund diesen einzufangen. Sollte der Pfau im öffentlichen ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 04:30

    POL-PDMT: Wohnhausbrand

    Hahn am See (ots) - Am frühen Morgen des 12.07.2026 gegen 01.23 Uhr wurde die Polizei Westerburg über ein Gebäudebrand in Hahn am See informiert. Beim Eintreffen der Streife befand sich der Dachstuhl des Einfamilienhaus bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wallmerod war mit 50 Kräften im Einsatz und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden dürfte im ...

    mehr
  • 11.07.2026 – 21:24

    POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

    Meudt (ots) - Am 11.07.2026 kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 8 in der Gemarkung Meudt. Ein 22-jähriger Autofahrer kollidierte mit einem vorausfahrenden 59-jährigen Kleinkraftradfahrer. Dieser wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die Bundesstraße 8 musste während der Verkehrsunfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren