Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr auf der L318 - Zeugen gesucht!

Görgeshausen (ots)

Am Dienstag den 23.06.2026, gegen 17:11 Uhr, kam es auf der L318, zwischen den Ortslagen Hambach und Görgeshausen, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht.

Hierbei befuhr ein weißer Transporter (vermutlich Ford Transit) die L318 von Görgeshausen kommend in Fahrtrichtung Hambach und verstieß im Verlauf einer Kurve gegen das Rechtsfahrgebot, sodass er seitlich mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte. Die hierbei abgefallenen Fahrzeugteile flogen im Anschluss auf einen ebenfalls in Fahrtrichtung Hambach fahrenden Pkw. Anschließend entfernte sich der verantwortliche Fahrzeugführer des weißen Transporters unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Angaben hinsichtlich der Identität des flüchtigen Unfallverursachers oder des von diesem geführten Fahrzeugs machen können, werden gebeten sich unter unten genannter Rufnummer mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell