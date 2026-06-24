PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an mehreren Kraftfahrzeugen, Reifen aufgeschlitzt

Bad Ems (ots)

In der Nacht vom 23.06.2026 auf den 24.06.2026 kam es zwischen 01:00 Uhr und 06:30 Uhr in der Bleichstraße, Höhe Hausnummer 52, in Bad Ems zu einer Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen. Ein unbekannter Täter beschädigte an 3 PKWs jeweils den hinteren rechten Reifen mittels eines spitzen Gegenstands. Es ist anzumerken, dass lediglich die Fahrzeuge im Bereich eines Halteverbots in dieser Straße beschädigt wurden. Aufgrund der Gesamtumstände kann angenommen werden, dass der Täter im näheren Umfeld der Tatörtlichkeit wohnhaft ist und die Fahrzeuge durch ihn als störend empfunden wurden. Zeugen, insbesondere Anwohner der Bleichstraße und naher Umgebung, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Ems telefonisch unter 02603-9700 oder schriftlich unter pibadems@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Bad Ems
Telefon: 02603-9700

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 23.06.2026 – 23:09

    POL-PDMT: Nastätten - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Nastätten (ots) - Am 22.06.2026 in der Zeit von ca. 13:00 Uhr bis ca. 18:15 Uhr kam es in Nastätten an der privaten Verbindungsstraße zwischen Rheinstraße und Industriestraße, in Höhe der Rheinstraße 62, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ausparkendes Fahrzeug beschädigte einen grauen Transporter der Marke Ford und entfernte sich anschließend von der ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 21:55

    POL-PDMT: Entwendeter Anhänger von einem Grundstück

    Norken (ots) - Am heutigen Tag wurde im Tatzeitraum zwischen 15:00 und 19:00 Uhr von einem Grundstück in der Schulstraße ein PKW-Anhänger (750 kg, Farben: Silber / Alu) mit WW-Kennzeichen entwendet bzw. von dort von bislang unbekanntem Täter wegtransportiert. An dem Einachsigen Anhänger ist das Gehäuse des hinteren, rechten Blinklicht beschädigt. Es werden Zeugenhinweise erbeten. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 20:51

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht im Begnungsverkehr

    Rothenbach (ots) - Am Montag, den 22.06.2026, gegen 08:00 Uhr, kam es auf der B 255 auf Höhe der Ortslage Obersayn (Rothenbach) zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Die beiden Fahrzeuge berührten sich dabei mit ihren linken Außenspiegeln miteinander. Einer der Beteiligten hielt im Anschluss nicht an und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. In dem Zusammenhang wird nach einem orangefarbenen Sprinter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren