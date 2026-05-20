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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Schaukasten beschädigt (0123092/2026)

Altenburg (ots)

Schmölln. Unbekannte beschädigten in der Zeit vom 15.05.2026 bis zum 19.05.2026 einen Schaukasten sowie den darunter befindlichen Briefkasten des örtlichen Angelvereins in der Ronneburger Straße am Speicher Schloßig. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei Altenburger Land ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die etwas zur Tathandlung oder möglichen Tatverantwortlichen sagen können, sich zu melden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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