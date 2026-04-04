Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Pkw

Unnau (ots)

Im Zeitraum vom 23.02.2026 bis 31.03.2026 kam es in der Brunnenstraße in Unnau, in Höhe der Hausnummer 10, zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Der vor einem Mehrfamilienhaus abgestellte Skoda Fabia, wurde durch Unbekannte auf der Beifahrerseite zerkratzt. Zudem wurde der linke Scheibenwischerarm abgebrochen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden. Tel.: 02662-95580

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