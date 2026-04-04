PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Pkw

Unnau (ots)

Im Zeitraum vom 23.02.2026 bis 31.03.2026 kam es in der Brunnenstraße in Unnau, in Höhe der Hausnummer 10, zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Der vor einem Mehrfamilienhaus abgestellte Skoda Fabia, wurde durch Unbekannte auf der Beifahrerseite zerkratzt. Zudem wurde der linke Scheibenwischerarm abgebrochen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden. Tel.: 02662-95580

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 02.04.2026 – 15:26

    POL-PDMT: Einbruch in Golfclub Westerwald in Dreifelden

    Dreifelden (ots) - Am 02.04.2026 ereignete sich im Zeitraum 00:30 - 02:00 Uhr ein Einbruch in das Clubhaus des Golfclub Westerwald in Dreifelden. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Objekt. Es wurde eine geringe Summe Bargeld entwendet. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hachenburg (02662/9558 - 0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de) ...

    mehr
  • 01.04.2026 – 21:43

    POL-PDMT: Schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorradfahrer in Hachenburg

    Hachenburg (ots) - Am 01.04.2026 ereignete sich gegen 20:34 Uhr auf der Graf-Heinrich-Straße in Hachenburg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei beabsichtigte ein 44-jähriger Fahrer eines PKW von der Saynstraße auf die Graf-Heinrich-Straße einzubiegen. Ein 18-jähriger Motorradfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die Graf-Heinrich-Straße von der ...

    mehr
  • 01.04.2026 – 13:43

    POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht in Meudt - Polizei sucht Zeugen

    Meudt (ots) - Im Zeitraum vom 29.03.2026 von 15:00 Uhr bis zum 01.04.2026 um 10:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht auf dem Parkplatz der "Gangolfushalle" in der Grabenstraße 9, in 56414 Meudt. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte der bislang unbekannte Fahrer mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren