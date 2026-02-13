Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Feuerwehr rettet Hund aus einem Abwasserschacht

56237 Alsbach (ots)

Alsbach - Am Freitag, den 13.02.2026 wurde gegen 13.50 Uhr der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen gemeldet, dass ein Hund in ein Erdloch gefallen wäre. Die Besitzerin konnte den Hund aber nicht auffinden. Durch eine Streife konnte der Hund in einem offenen Abwasserschacht gefunden werden, der sich auf einer Weide befand. Aufgrund der Tiefe des Schachtes und des Gewichts und Größe des Tieres (Rottweiler) musste die Feuerwehr alarmiert werden, die mit Unterstützung der VG-Werke den Hund unverletzt bergen konnten. Warum die Schachtabdeckung fehlte konnte bisher nicht ermittelt werden. Die Absicherung des Schachtes erfolgte durch die Werke.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell