Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Straßenverkehrsgefährdung auf der B 414

Baustellenbereich

Hachenburg (ots)

Am Samstag, dem 20.04.2024, kam es gegen 18:22 Uhr auf der Bundesstraße 414 im Baustellenbereich Nister zu einer Straßenverkehrsgefährdung. In diesem Zusammenhang befuhr der Geschädigte mit seinem PKW den beschriebenen Baustellenbereich aus Müschenbach kommend in Fahrtrichtung Nister, während dieser von einem hinter ihm befindlichen grauen Passat sowohl durchgehend stark bedrängt,- als auch im Weiteren trotz Gegenverkehrs überholt wurde. In diesem Zusammenhang musste der Geschädigte stark abbremsen, damit ausreichend Platz für den Überholenden PKW vorhanden war und damit einhergehend ein Verkehrsunfall verhindert werden konnte.

Die Polizeiinspektion Hachenburg bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise:

Hat jemand die beschriebene Fahrweise beobachten können und kann Angaben zu dem Tatfahrzeug / Insassen liefern?

Wurden Dritte ebenfalls durch dieses Straßenverkehrserhebliche Fehlverhalten geschädigt?

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell