Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Steinebach an der Wied (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 11 Uhr, befuhr eine Fahrzeugführerin mit einem silbergrauen PKW (vermutlich Mercedes) die Kreisstraße aus Richtung Gehlert kommend in Richtung Steinebach an der Wied. Ein Fahrzeugführer mit einem dunkelgrauen Volvo befuhr die Kreisstraße in Richtung Gehlert. Es kam zur Berührung der jeweils linken Außenpiegel der Fahrzeuge. Die Fahrzeugführerin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hachenburg zu melden (Tel.: 02662 95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de).

