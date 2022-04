Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: PKW Brand auf dem Parkplatz an der Hafenmole im Loreleyhafen

Sankt Goarshausen (ots)

In der Nacht vom Freitag, den 08.04.22 auf Samstag, den 09.04.22 wurde durch einen aufmerksamen Anrufer aus St.Goar ein Autobrand auf dem Parkplatz an der Hafenmole im Loreleyhafen, unterhalb der Loreley an der B42, gemeldet. Bei dem PKW handelt es sich um einen Jaguar, F-Type in Grün, welcher auf dem dort öffentlich zugänglichen Parkplatz abgestellt wurde und aus bisher unbekannter Brandursache verbrannte. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Außerhalb des PKW entstand keine weiterer Schaden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Beobachtungen hinsichtlich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge, die den Parkplatz verlassen haben, erbittet die Polizei St.Goarshausen gebeten.

