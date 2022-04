POL-PDMT: Vandalismus an Gedenkstätte in Elsoff

Montabaur-Eschelbach (ots) - Auf der L313 zwischen Montabaur und Wirges, in der Ortslage Eschelbach, ist es am heutigen Morgen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Derzeit laufen die Rettungs- und Bergungsarbeiten. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Es wird gebeten, von weiteren Presseanfragen abzusehen, es erfolgt an dieser Stelle eine Anschluss- bzw. Abschlusssmeldung. Rückfragen bitte an: ...

