Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Unnau

Unnau (ots)

Am Montag, den 12.04.2021, gegen 17:00 Uhr kam es in Unnau an der Einmündung L293/K61 auf Höhe des Raiffeisen-Markts zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein aus Richtung Korb kommender schwarzer Polo mit WW-Kennzeichen bog nach links auf die K61 in Richtung Stangenrod ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Unnau kommenden Pkw. Nachdem es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell