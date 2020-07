Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brandstiftung an Langholzstapel

Stein-Neukirch (ots)

Am 11.07.2020 gegen 01:40 Uhr wurde der PI Westerburg der Brand eines Langholzstapels neben der B54 bei Stein-Neukirch gemeldet. Das Holz wurde am Rande eines forstwirtschaftlichen Weges in ca. 450m Entfernung zu der Landesgrenze nach Nordrhein-Westfalen gelagert. Aufgrund der Gesamtumstände ist von einer vorsätzlichen Brandstiftung auszugehen. Der Besitzer des Holzes sowie etwaige Zeugen, die Hinweise zu den weiteren Umständen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Westerburg (02663/98050)in Verbindung zu setzen.

