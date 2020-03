Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems - Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Bad Ems (ots)

Eine Anwohnerin der Braubacher Straße erstattet Anzeige, weil ihr Kater offensichtlich vergiftet wurde. Nachdem sich das Tier ungewöhnlich verhalten habe und nichts mehr gefressen hat, habe sie einen Tierarzt aufgesucht. Dieser habe typische Anzeichen einer Vergiftung festgestellt. Der Vorfall habe sich in der letzten Woche am 04.03. bzw. 05.03. zugetragen. Das Tier bewege sich für gewöhnlich im näheren Umkreis der Wohnung. Außerdem sei der Anzeigeerstatterin aufgefallen, dass in letzter Zeit eher weniger Katzen im dortigen Bereich zu sehen seien. Bei verdächtigen Beobachtungen oder Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei in Bad Ems.

